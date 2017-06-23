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Spor

Beşiktaş'tan KAP'a Mario Gomez bildirimi

Beşiktaş, Fiorentina'dan alacaklarının peşine düştü

23 Haziran 2017 19:15

Beşiktaş, 2015-16 sezonunda Fiorentina'dan kiraladığı ve sözleşmesine "gelecek sezon satılması halinde Beşiktaş kulübü pay alır" maddesi koydurduğu Mario Gomez'in Wolfsburg'a satışından dolayı alacağı para için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı.

Siyah-beyazlılar, yaptıkları bildirimle uzun zamandır spekülasyonlara neden olan "Oyuncunun bonservisi ne kadar?" sorularına da cevap vermiş oldu. Açıklamaya göre; Alman golcü, İtalya'nın Fiorentina kulübünden Wolfsburg'a 1 milyon 50 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

“Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro’ya hak kazandığı bildirilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri incelemeye devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımlar belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” 

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