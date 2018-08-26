Beşiktaş'tan Kairus'a: Hoş geldin!

Beşiktaş Kulübü, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı.



Dün İstanbul'a gelen ve bu sabah da sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki kaleci, Siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağladı. "Beşiktaş’a Hoş Geldin Loris Karius!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadeleri yer aldı.

Loris Karius, kariyerinde Mainz 05 ile Liverpool formalarını giydi. Karius, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda Fabricio Ramirez'den boşalan 1 numaralı formayı giyecek.