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Spor

Beşiktaş'tan ilk açıklama: Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir

Siyah-beyazlılar, olaylı derbi ile ilgili atılacak adımı yarın belirleyecek

25 Nisan 2018 21:00

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden herhangi bir karar açıklaması yapmazken; kararın yarın açıklanacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Kulübümüzden Açıklama

Yarın yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı’nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir.

Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır. 

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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