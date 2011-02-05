-BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, basın sözcüsü Mete Düren karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi. Düren, ikinci yarının başından beri Beşiktaş yönetimi olarak anlam veremedikleri kararların yaşandığını belirterek, ''Hakemlerin verdiği acayip kararlar var'' dedi. Düren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakemlerin bu yöndeki tavırların psikolojik olduğunu öne sürerek, ''Yıldızlardan oluşan ve Türkiye standartlarının üstünde oynayan Beşiktaş karşısında rakip takımlar ezilmiyor, hakemler eziliyor. Orta hakemin, yan hakemin yardımı olmadan çizgiyi 30 santim geçmiş topta gol kararı vermesi gerekiyordu'' diye konuştu. Almeida'nın şutunda topun içeri girdiğini maçı izleyen herkesin söylediğini kaydeden Mete Düren, şunları söyledi: ''Herkes bunu görüyorsa orta hakem de görmeliydi. Beşiktaş'a karşı konsantre bir şekilde yanlış kararlar verilmesi tesadüf olamaz. Hakem kararları futboldan uzak, psikolojik olmaya başladı. Problemli olarak maçlara çıktıklarını düşünüyorum. Beşiktaş maçlarında hakem kararlarının Türk futbolunu ileri götürdüğünü söylemem. Biz destek olmalarını beklemiyoruz, ama köstek de olmasınlar.'' Yanlışların düzelmesi için adım atması gerekenin Merkez Hakem Kurulu olduğunu kaydeden basın sözcüsü Düren, ''Bazı kararlar almak zorundalar. Bizlerin şikayetleriyle hakemler düzelmez'' diyerek sözlerini tamamladı. -KARDEMİR KARABÜKSPOR DA HAKEMDEN ŞİKAYETÇİ- Beşiktaş gibi Kardemir Karabükspor cephesi de hakem yönetiminden şikayetçi oldu. Kardemir Karabükspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Yolbulan, bazı pozisyonları hakemlerin kaçırdığını ifade ederek, ''Net penaltımız verilmedi. Sonra takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandı. Çizgiyi geçen topu değerlendiremedi'' dedi. Yolbulan, keyifli ve zevkli bir maç olduğunu vurgulayarak, ''Beşiktaş ikinci yarıda iyi oynadı. Ancak biz de ilk yarıdaki futbolumuzla galibiyeti hak etmiştik'' diye konuştu. Bu arada, karşılaşma sonrası stattan ayrılan Beşiktaşlı taraftarlar da hakem kararlarına tepkilerini sürdürdü. -HAVUTÇU: MAALESEF FUTBOLDA BÖYLE HATALAR VAR- Beşiktaş antrenörü Tayfur Havutçu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetinden sonra evlerindeki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda baskı oluşturamadık. Belki sezon başından bu yana bu kadar pas hatası yapmamıştık. İkinci yarıda golü yedikten sonra beraberliği yakaladık. Oyuncu değişikliklerinden sonra baskıyı uyguladık, ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. 2 puan kaybettik, üzgünüz. Üst sıralara çıkmak için galibiyet serisi istiyorduk. Ama bunu sağlayamadık. En fazla iki maç üst üste kazandık.'' Almeida'nın şutunda topun çizgiyi geçtiğini kaydeden Havutçu, ''Televizyonda gol olduğunu gördük. Maalesef futbolda böyle hatalar var. Dünya kupasında da olmuştu'' dedi.