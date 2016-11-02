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Spor

Beşiktaş'tan Gomez açıklaması

eşiktaş, oyuncunun Wolfsburg'a satışında 525 bin Euro kazandıklarını duyurdu

02 Kasım 2016 22:08

Geçtiğimiz sezon geçirdiği başarılı sezonun arsından Almanya’ya transfer olan Mario Gomez'in gerçek bonservis bedelinin öğrenilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıklayan Beşiktaş, oyuncunun Wolfsburg'a satışında 525 bin Euro kazandıklarını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:

Şirketimiz Profesyonel Futbol Takımında 2015-2016 sezonunda kiralık olarak görev yapan Mario Gomez’in transfer hakları ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Fiorentina Kulübü arasında imzalanan sözleşme gereği Şirketimiz, oyuncunun 2016-2017 sezonunda Fiorentina Kulübüne geri dönmesi ve akabinde Fiorentina Kulübü tarafından 3. Bir Kulübe nihai veya geçici olarak transfer edilmesi halinde, Fiorentina Kulübünün bu transferden elde edeceği gelirin 50%’sine hak kazanmaktadır.

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedeliçinden 525.000 Avro’ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Bu transfer bedelinin tutarı konusunda çeşitli basın organlarında farklı rakamlar telafuz edilmektedir.

Şirketimiz Hukuk Müşavirliği şu anda konu ile, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamları nezdinde bilgi, belge ve kanıt toplama sürecini yürütmekte olup, elde edilecek verilere ilişkin olarak bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirleyecektir.

 

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