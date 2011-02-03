-BEŞİKTAŞ'TAN GOL YAĞMURU İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir belediyespor'u 5-0 yenerek yarı final için büyük avantaj sağladı. Beşiktaş, sağ kanattan gerçekleştirdiği organizasyonlarla gollerini sürdürdü. 48. dakikada Fernandes'in pasıyla sağdan topla ceza alanına giren Hilbert, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda meşin yuvarlağı altıpasta bekleyen Fernandes'e bıraktı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye yerden bir vuruşla göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0. 49. dakikada sol çaprazdan topla ceza alanına giren Quaresma, Onur Kalafat tarafından düşürülünce, hakem Deniz Çoban penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltı atışını kullanan Bobo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0. 62. dakikada Quaresma, kazanılan serbest vuruşta, kurulan barajın sağından plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 5-0 öne geçti. 86. İsmail'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Hilbert'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti. Beşiktaş, karşılaşmayı 5-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakaladı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Deniz Çoban xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Akarca xx Beşiktaş: Hakan xx, Ekrem xx (Dk. 64 Erhan x), İbrahim Toraman xx, Sivok xx, İsmail xxx, Hilbert xxx, Ernst xxx, Necip xx, Fernandes xxx, Quaresma xx (Dk. 68 Onur x), Bobo xx Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Onur Bulut x, Onur Kalafat x, Ferit x, Osman x, Ahmet x, Mustafa x (Dk. 75 Buğra x), Ramazan x, Ferdi x (Dk. 58 Zafer x), Eren x, Serdar x (Dk. 86 Hakan x), Uğur x Goller: Dk. 23 ve 50 (Penaltıdan) Bobo, Dk. 31 ve 48 Fernandes, Dk. 62 Quaresma (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 56 Quaresma, Dk. 72 Hilbert (Beşiktaş), Dk. 72 Mustafa (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)