T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TAN GOL YAĞMURU İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2011 00:36

-BEŞİKTAŞ'TAN GOL YAĞMURU İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir belediyespor'u 5-0 yenerek yarı final için büyük avantaj sağladı. Beşiktaş, sağ kanattan gerçekleştirdiği organizasyonlarla gollerini sürdürdü. 48. dakikada Fernandes'in pasıyla sağdan topla ceza alanına giren Hilbert, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda meşin yuvarlağı altıpasta bekleyen Fernandes'e bıraktı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye yerden bir vuruşla göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0. 49. dakikada sol çaprazdan topla ceza alanına giren Quaresma, Onur Kalafat tarafından düşürülünce, hakem Deniz Çoban penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltı atışını kullanan Bobo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0. 62. dakikada Quaresma, kazanılan serbest vuruşta, kurulan barajın sağından plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 5-0 öne geçti. 86. İsmail'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Hilbert'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti. Beşiktaş, karşılaşmayı 5-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakaladı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Deniz Çoban xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Akarca xx Beşiktaş: Hakan xx, Ekrem xx (Dk. 64 Erhan x), İbrahim Toraman xx, Sivok xx, İsmail xxx, Hilbert xxx, Ernst xxx, Necip xx, Fernandes xxx, Quaresma xx (Dk. 68 Onur x), Bobo xx Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Onur Bulut x, Onur Kalafat x, Ferit x, Osman x, Ahmet x, Mustafa x (Dk. 75 Buğra x), Ramazan x, Ferdi x (Dk. 58 Zafer x), Eren x, Serdar x (Dk. 86 Hakan x), Uğur x Goller: Dk. 23 ve 50 (Penaltıdan) Bobo, Dk. 31 ve 48 Fernandes, Dk. 62 Quaresma (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 56 Quaresma, Dk. 72 Hilbert (Beşiktaş), Dk. 72 Mustafa (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24