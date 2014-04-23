Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve 7 futbolcuya 2.6 milyon TL ceza!

Süper Lig'de ikincilik için çekiştiği Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 4-0 yenildiği haftada F.Bahçe ile 1-1 berabere kalıp, sarı-kırmızılarla aradaki farkı 2 puana yükselterek avantajlı duruma geçen Beşiktaş, tam ferahlamışken aradan 24 saat geçmeden oyuncularının gece kulübü eğlencesinde çıkan olayı ile yeniden karıştı. Siyah-beyazlı yönetim, Gökhan Töre'nin sabaha karşı 05.00 sularında gece kulübünde omzundan vurulduğu gün yanında olan 6 futbolcuya da en üst sınırdan para cezası kesti.

Akaretler'de toplantı

Yönetim kurulu dün Beşiktaş'ın Akaretler'deki kulüp binasında toplantı yaptı. Ana gündem maddesi pazarı, pazartesiye bağlayan gece alem yapan 7 futbolcuydu. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, bu oyunculara disiplin yönetmeliğine göre en üst sınırdan; yani yıllık ücretlerinin %10'u kadar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

'Gökhan Töre vedavaya oynadı'

Buna göre Almeida'ya 250 bin Euro (730 bin TL), Fernandes'e 220 bin Euro (650 bin TL), Motta ve Kerim Frei'a 95'er bin Euro (Kişi başı 280 bin TL), Veli ile Dany'ye 60'şar bin Euro (Kişi başı 180 bin TL) ve Gökhan'a 90 bin Euro (270 bin TL) para cezası verildi. Böylece siyah-beyazlılar toplamda 2 milyon 570 bin TL para cezası kesmiş oldu. Bu da o gece vurulan Gökhan'ın Beşiktaş'tan aldığı yıllık paraya neredeyse eşit.

'Töre 'Can' aldı'

Gökhan Töre'nin vurulduğu gece barda bulunup, atılan kurşunlardan birinin hedefi olan ve hafif şekilde yaralanan Beşiktaş Medya İletişim Departmanı Sorumlusu Can İpekçi'nin görevine son verildi. Dünkü yönetim kurulu toplantısında alınan bu kararın ardından Beşiktaş Medya Sorumlusu Coşkun Gülbahar, İpekçi'den boşalan göreve getirildi.

Öte yandan yönetim kurulu savcının el koyması nedeniyle güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izleyemiyor. Bu görüntülerin incelenmesinin ardından mekanda kulübün başka bir personellerinin de olduğu tespit edilirse, o kişilerle de yollar ayrılacak.

Yönetim iddianameyi bekliyor

Beşiktaş yönetimi dün yaptığı toplantı sonunda Gökhan'ın vurulduğu gece barda olan hiçbir oyuncuyu kadro dışı bırakmadı. Ancak bu kararın çıkmasında olayın adli vaka olmasının da etkisi var. Yönetim, savcının hazırlayacağı iddianameyi bekleyecek. Ardından bu iddianame doğrultusunda oyuncuların da savunması alınacak. Eğer oyuncuların kusuru belirlenirse yönetimin tavrı da değişebilir.