Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Gökhan Töre açıklaması!

Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Kocadağ şunları kaydetti:

"Josef de Souza geldi, 2-3 takviye daha olabilir. Onlar da geldikten sonra daha üst düzey oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz.

Aboubakar şu anda listenin 1. sırasında değil, Kalinic var, başkaları var, hangisi olursa onu alacağız.

Görüştük, teklifimizi ilettik, şartlarda anlaşırsak Gökhan Töre'yi de kadroya katacağız inşallah.

Vida için teklifler var ama şu anda öncelikli konu o değil, eksikleri tamamlayalım sonra bakacağız.

Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar."