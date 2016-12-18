Beşiktaş'tan 'Gökhan İnler' açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçta Gökhan İnler'in oyuna girmek istemediğine yönelik olarak ileri sürülen iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "Gökhan İnler'in maçın son dakikalarında oyuna girmek istemediği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dendi.

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Gökhan İnler'in "Ben son iki dakikada oyuna girecek adam değilim" dediğini iddia etmişti.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

"Medyada, futbolcumuz Gökhan İnler'in maçın son dakikalarında oyuna girmek istemediği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Beşiktaşımıza transfer sürecinde hem isteği hem de fedakarlığı ile takdirlerimizi kazanan Gökhan İnler, profesyonelliğiyle de övgüyü hak etmektedir"