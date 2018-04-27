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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi sürpriz karar

Siyah-beyazlılar, taraftarın isteğini yerine getiriyor

27 Nisan 2018 19:59

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan siyah beyazlı kulüpte, Galatasaray derbisi öncesi sürpriz bir karar alındı. 

Beşiktaş, derbi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son antrenmanı taraftarlara açmaya karar verdi. Kapasiteyle sınırlı olarak tesislere 2.000 taraftarın alınmasına izin verilecek.‬

Beşiktaş Divan Kurulu'nda dün yapılan istişare toplantısında siyah beyazlı üyeler, Galatasaray derbisi öncesi statta taraftara açık antrenman yapılmasını önermişti. Teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen yönetim, deneyimli çalıştırıcının Vodafone Park'da antrenman yapılmasını uygun görmemesi sonucu böyle bir karar aldı.

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