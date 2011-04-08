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Spor

BEŞİKTAŞ'TAN FORLAN YALANLAMASI İSTANBUL (A.A)

08 Nisan 2011 19:20

-BEŞİKTAŞ'TAN FORLAN YALANLAMASI İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Beşiktaş Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Forlan'ın transferi için İspanyol kulübün sahibi Miguel Angel Gil ile görüşme halinde olunduğuna yönelik haberleri yalanlarken, Gil'in başka bir kulüple transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'da olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''İstanbul'a geliş sebebi Türkiye'den başka bir takımla ilgili bir transfer görüşmesi yapmak olan Atletico Madrid Kulübü sahibi Miguel Angel Gil ile başkanımız Sayın Yıldırım Demirören arasında şahsi dostlukları neticesinde bir görüşme gerçekleşmiş olup, bu görüşmenin bugün spor basınında adı geçen Diego Forlan'ın transferi ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu oyuncu ile ilgilenmediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.'' -KEWELL DE YALANLADI- Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell, bugün bir gazetede, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile Bucaspor arasında oynanan karşılaşmada soyunma odasına alkollü olarak girerek takım arkadaşlarıyla ihtilaf yaşadığı şeklinde yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Avustralyalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, kendisi ve takım arkadaşlarıyla ilgili medyada spekülasyon yapıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti: ''Bugün bir gazetenin spor sayfasında 'Şişedeki Gibi Durmuyor' başlığı altında yayınlanan ve içeriğinde Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray-Bucaspor maçının devre arasında yaşandığı iddia edilen haberler gerçek dışıdır.  Birkaç aydır şahsım ve takım arkadaşlarımla ilgili dinmek bilmeyen spekülasyonlar medyada yer almaktadır. Kaynağı ve kimin söylediği bilinmeyen dedikodu ve gerçek dışı söylemler aslında Galatasaray Kulübü'ne ve taraftarlarına yapılan saygısızlıktan ibarettir. Ben bugüne kadar Galatasaray'da ve oynadığım başka bir kulüpte bir arkadaşımla kavga etmedim. Kimseyle tartışmam olmadı. Çünkü takıma ve kulübe her zaman saygım oldu.''

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