Beşiktaş'tan federasyona veryansın

T24 - Beşiktaş'ta yönetici Erdoğan Toprak ve yönetim kurulu üyeleri dünkü Fenerbahçe derbisinde yaşanan hakem hatalarından dolayı basın toplantısı düzenledi.





Başkan Yıldırım Demirören ve Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdar Adalı'nın İtalya'da oldukları için katılamadıkları ancak Demirören ve Adalı dışındaki bütün yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Erdoğan Toprak açıklamalarda bulundu.



Bu basın toplantısını yapma kararını dünkü maçta yapılan hakem hatalarından sonra verdiklerini söyleyen Erdoğan Toprak şunları söyledi:



"Dünkü maçı izleyen kamuoyu hemfikir omuştur ki; rakibin yöneticileri dahil hakem bu maçı kaldıramamıştır.



Maçın büyük çoğunluğu Beşiktaş aleyhine kararlarla geçmiştir.



Penaltıyı yapan oyuncunun sarı kartı çukur yaptığı için mi penaltı yaptığı için midir? Beşiktaş olarak duruşumuzu koruyacağız. Ama itiraz hakkımızı klullanacağız. Camiamızı üzen şey, sesi çok çıkana MHK ve TFF'nin taviz vermesidir. Bu tavizi özellikle son haftalarda görmek mümündür. Camia olarak dünkü maçtan dolayı üzüntü içindeyiz



2016'ya hazırlanan Türkiye bu hakemler ve federasyonla gidemez. Bu düşünceler sadece bizim değil, tüm spor kamuoyunun hisleridir. TFF’nin güven tazeleyerek 2016’ya hazırlanmasını istiyoruz. Federasyon'un güven tazelemek için kongreyi toplaması gerekiyor.



Özetle TFF'nin sesi çok çıkana taviz vermesini istemiyoruz. Bazı yan hakemler ve orta hakemler verdikleri kararlarla kimi takımlara avantaj sağlamaktadırlar. Hakemin ve TFF’nin görevi adil hak dağıtmaktır, sesi çıkana taviz vermek değildir. Biz TFF’nin güven tazelemek zorunda olduğunu düşünüyoruz. TFF’yi görevini yapmaya davet ediyoruz. Diğer kulüplerinde bizle aynı fikirde olduğunu düşünüyoruz.



Penaltı noktasını bir azgın boğa gibi kazmak hiç görülmüş müdür? Bunu yapan oyuncuyu kınıyorum. Kırmızı kartları da spor kamuoyunun vicdanına bakıyorum. Türk spor camiasının kalitesini yükseltmeliyiz. TFF’nin otoriteyi bir an önce ele alması lazım. Otoriteyi de bir an evvel toparlanıp güven tazeleyerek ele alabilrler.



Bilica’ya sarı kartı hangi pozsiyon için verdiği konusunda endişelerimiz var. Biz BJK camiası olarak hakkımızı arıyacağız, hukukçularımız çalışıyor. Belirtmek istediğimiz bir nokta var, MHK otoritesini kaybetmiştir. Otoritesinin kaybı sesi çok çıkana taviz vermesinden kaynaklanmıştır.



Başksn ve yönetim olarak her türlü cezaya razıyız. Gerekirse 1 yıl maça girmeme cezası alırız ama hakkımızı her şekilde arayacağız.



Bilica’ya sarı kartın bugüne kadar verilen normal sürenin çok çok geçinde verildiğini fark ettik. O sarı kartın hangi pozisyon için verildiğini biz dahil hiç kimse anlayamamıştır.



Dimdik ayaktayız, bu tehlikenin gelişini günler önce haykırdık ama TFF bizi sindirmeye çalıştı. Yönetici arkadaşlarımız hak mahrumiyeti aldı ama biz bunları sonucu ne olursa olsun söylemeye devam edeceğiz.



Bu hakem maçın ağırlığını kaldıramamıştır. Bunu Fenerbahçe yöneticilieri de dile getirdi. Biz hakemlerin kalitesi yükselsin diye mücadele veriyoruz, bunun savaşını veriyoruz.



Siz dünya 3.'sü olmuş bir ülkesiniz ama hakemleriniz dünya kupasında maç alamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? TFF toplansın, kararlar alsın ve bu kaliteyi yükseltsin.



Kural hataları var maçta. Bu noktada haklarımızı arayacağız. Otoritesinin kaybetmiş sesi çok çıkana taviz veren ve Türk sporuna zarar veren bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. TFF bu noktada Türk sporunun bir yerlere gelebilmesi için güven tazelemelidir.



Türkiye tarihinin en köklü kulübü olarak bunları söylüyoruz. Bu camianın desteğiyle beraber bu haksızlıklara meydan okuduğumuz için bu açıklamaları yapıyoruz. Umarız bu akşamki Trabzonspor - Kasımpaşa maçının hakemi iyi bir yönetim sergiler.



Biz bu olayı bir kulübe indirgemedik. Biz bunu genel bir yara olarak, kulüpler üstü bir sorun olarak görüyoruz. Fenerbahçe’nin hisseleri %10 yükselmiş, inşallah daha da yükselir, hiç bir kıskançlık içinde değiliz. Aksine gurur duyarız."