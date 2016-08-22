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Spor

Beşiktaş'tan Eto'o açıklaması

"Sayın Çebi, Eto'o'nun transferi ile alakalı herhangi bir görüşmede bulunmamıştır"

22 Ağustos 2016 19:16

Mario Gomez’in ayrılmasının ardından santrafor arayışlarına başlayan Beşiktaş’ın Antalyaspor’un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto’o için girişimlere başladığı iddia edildi. İddialar üzerine, Beşiktaş resmi sitesinden transfer iddiasını yalanladı. 

Beşiktaş’ın resmi internet sitesi bjk.org.tr’den yapılan açıklama şöyle:

“Basında ve sosyal medyada; kulübümüzün Samuel Eto'o'yu transfer etmek için temasta bulunduğu, İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin futbolcu ile görüştüğü şeklinde yansıtılan iddialar gerçeklerden uzaktır.

Sayın Çebi, Eto'o'nun transferi ile alakalı herhangi bir görüşmede bulunmamıştır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

 

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