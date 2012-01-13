-Beşiktaş'tan eğitim atağı İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Beşiktaş Kulübü, sporcuların ve çalışanlarının eğitimi konusunda önemli bir adım attı ve dil eğitimi konusunda Kavram Eğitim Kurumları ile anlaşma imzaladı. Daha önce aynı kurumla eğitim sponsorluğu anlaşması imzalayan ve bu anlaşma uyarınca altyapısında bulunan sporculara Kavram Meslek Yüksekokulu ve Kavram Dershaneleri'nde eğitim imkanı sağlayan siyah-beyazlı kulüp, bu anlaşmayı bir adım öne götürerek yabancı oyuncuların Türkçe, Türk oyuncuların İngilizce öğrenmesi için yeni bir anlaşmaya daha imza attı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Curoğlu, Ahmet Akpınar, Kavram Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş ve başkan vekili Bora Çakmak'ın katılımıyla dil eğitimi konusundaki anlaşma imzalandı. Törene siyah-beyazlı futbolcular Tomas Sivok, Fabian Ernst, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra altyapı takımlarının teknik direktörleri ve genç oyuncular katıldı. Anlaşma kapsamında A Takımı oyuncuları başta olmak üzere A2 Takımı oyuncuları, antrenörler, çalışanlar dil eğitimi fırsatı yakalayacaklar. Öte yandan, kulübe başvurmaları halinde, kongre üyelerinin eş ve çocukları, birinci dereceden yakınları ve taraftarlar da aynı imkanlardan yararlanabilecek. -Curoğlu: ''Anlaşma kapsamlı olacak''- Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Fahrettin Curoğlu, anlaşmanın kulübün sporcularını, teknik direktörlerini ve çalışanlarını kapsayacak şekilde olduğunu söyledi. Curoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kavram Eğitim Kurumları ile kulüp arasında geniş kapsamlı bir anlaşma için bir araya geldiklerini belirterek, ''Bu anlaşmanın hem kulübümüzün sporcularını, çalışanlarını, kongre üyelerini kapsayacak şekilde oldu'' dedi. Anlaşma sayesinde kulübün ön plana çıkacağını ifade eden Curoğlu, şöyle konuştu: ''Kavram Eğitim Kurumları ile her zaman işbirliği içinde olacak şekilde anlaşma planlandı. Geniş kapsamlı, ileriki yıllar düşünülerek sözleşme yaptık. Anlaşmanın kapsamı da gelecek dönemlerde genişletilecek. Bu şekilde belli yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bu imkanı sağlayan Kavram Eğitim Kurumları'na kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum.'' -Durmuş: ''Çalışmalar başarıyla yürüyor''- Kavram Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş ise daha önce de işbirliği içinde oldukları Beşiktaş ile çalışmaların başarılı bir şekilde gittiğini söyledi. Durmuş, içinde bulundukları eğitim yılından önce bir anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, ''Şu anda çok sayıda sporcu böyle bir eğitimi almakta. Gençler ülkemizde hep ya sporu, ya da eğitimi seçmek zorunda kaldılar. İkisine birden ortam hazırlamak zordu. Spora emek verenler büyük özveride bulunuyor. Onların hem mesleklerinin olması, hem sporlarını yapmaları adına güzel bir anlaşma oldu. Böyle bir işbirliği ülkemizde ilk defa yapılıyor'' diye konuştu. Daha önce yaptıkları anlaşmaya destek verecek bir anlaşmayı bugün imzaladıklarını vurgulayan Bahattin Durmuş, ''Dil eğitimi söz konusu olacak. Beşiktaş camiasının hem yabancı futbolcularının Türkçe öğrenmesi, hem de Türk oyuncuların İngilizce öğrenmeleri adına başarılı bir çalışma olacak. Hatta bütün yöneticileri, çalışanları, camiada emek verenlerin İngilizce eğitimini kapsamaktadır. Futbolcularımızın ve yöneticilerimizin temel İngilizce'yi, temel spor İngilizce'sini öğrenmelerini hedefliyoruz. Başarılı olacağız. İyi hazırlanmış bir anlaşma'' dedi. Bu arada Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Ahmet Akpınar, anlaşmanın taraftarları da kapsayacağını ve böylece camia içinde yer alan herkese bu konuda destek vereceklerini ifade etti.