Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne buruk veda: 1-0

Arsenal ve Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Mondra'da Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.



İlk maçta Arsenal'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ikinci maçta Alexis Sanchez'in ilk yarının son dakikasında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Arsenal, ilk maçta olduğu gibi Debuchy'nin oyundan atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İki takımın 11'leri

Beşiktaş: Tolga - İsmail, Pedro, Ersan, Motta - Atiba, Veli (Necip Uysal), Olcay (Gökhan Töre), Oğuzhan - Mustafa Pektemek (Cenk Tosun), Demba Ba



Arsenal: Szczesny - Debuchy, Mertasacker, Koscienly, Monreal - Wilshere, Chamberlain, Flamini, Cazorla, Mesut (Calum Chambers), Alexis Sanchez

Karşılaşmanın önemli dakikaları

9. dakikada Mustafa Pektemek'in hatalı pasında topla buluşan Jack Wilshere rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Wilshere'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunu Debuchy yatarak önledi.

41. dakikada Olcay Şahan sol kanatta topla buluştu, yerden pasında Ramon Motta topa gelişine vurmak istedi, Jack Wilshere'in yatarak müdahalesi sonrasında kendini yerde buldu ancak hakem Pedro Proenca Garcia pozisyonu devam ettirdi.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Arsenal atağında Mathieu Debuchy ceza sahasına ortaladı, Ersan Gülüm kafayla tehlikeyi uzaklaştırdı ancak dönen topu iyi takip eden Jack Wilshere ceza yayında Mesut Özil ile verkaca girdi. Ceza sahası içinde sağ çaprazda Alexis Sanchez'in vuruşunda Arsenal 1-0 öne geçti.

64. dakikada savunmada Mathieu Flamini'nin hatasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Demba Ba'nın sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

75. dakikada Arsenal'in savunma oyuncusu Debuchy ikinci sarı kartını görerek, oyundan atıldı.

78. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in pasında sağ kanatta topa hareketlenen Calum Chambers ceza sahasına ortaladı. Alexis Sanchez'in gelişine vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

90. dakikada Gökhan Töre'nin ortasında, Demba Ba, kale önünden topa vuramadı.

Karşılaşma 1-0 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.