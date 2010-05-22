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Spor

Beşiktaş'tan Bursa'ya takas teklifi

Beşiktaş yönetimi, Bursaspor'un iki yıldız futbolcusu karşılığında müthiş teklifte bulundu.

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Beşiktaş Bursa'ya müthiş bir takas teklifi yaptı . Kara Kartal, Ozan İpek ve Volkan Şen için Timsahlar'a Zapotocny, Tabata + kiralık bir yabancı + 2 milyon euro önerdi. Ertuğrul Sağlam'la görüşecek Yeşil-Beyazlılar ise süre istedi.


Süper Lig'i Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Fenerbahçe'nin önünde şampiyon bitiren Bursaspor, transferin de gözde kulübü oldu.


Gazeteport'un haberine göre, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin yoğun isteğiyle Beşiktaş, ezeli rakibinden Volkan Şen ve Ozan İpek'i transfer edebilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.


KONTENJAN BOŞALACAK


Yabancı kontenjanını boşaltmak için her yolu deneyen Siyah-Beyazlılar, Bursaspor'a, "Zapotocny sizin olsun. Tabata ve bir yabancı oyuncumuzu daha size kiralık olarak verelim. Üstüne de bir miktar para ödeyelim" teklifinde bulundu. Ödenecek bu paranın, 2 milyon euro olduğu öğrenildi.


SON KARARI SAĞLAM VERECEK


Bu teklif karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Bursasporlu yöneticilerin, düşünmek için Beşiktaş'tan süre istediği ifade edildi. Yeşil-Beyazlılar ilk iş olarak Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın görüşünü alacak. Genç teknik adamın vereceği direktiflere göre de bu transfer son halini alacak.

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