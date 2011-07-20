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Spor

BEŞİKTAŞ'TAN BORSA'YA "KUPA" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2011 20:47

-BEŞİKTAŞ'TAN BORSA'YA "KUPA" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ziraat Türkiye Kupası'nın Futbol Federasyonu'na iade edilmesi kararı ve Avrupa kupalarına katılım konusunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) açıklamada bulundu. Şirketten, İMKB'ye yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Şirketimizin hakim ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından; son günlerde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olaylar sonucunda şirketimiz yönetim kurulu üyesi, teknik direktör ve personelinin yargılanmaları ve tutuklanmalarına karar verilmesi karşısında, anılan yargılama ve tutuklama kararlarının haksızlığına ve isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekmek, arkadaşlarımıza olan desteğimizi belirtmek ve onların suçsuz olduklarına olan tam inancımızı kamuoyuyla paylaşmak ve ayrıca kulübümüz ve arkadaşlarımız hakkında Ziraat Türkiye Kupası üzerinden yapılan spekülasyonların önüne geçmek amacıyla, dava neticelendirilinceye kadar kupanın Türkiye Futbol Federasyonu'na iade edilmesi kararı alınmıştır.''  Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Avrupa kupalarına gidecek takımların 31 Mayıs 2011 tarihinde UEFA'ya bildirildiğini ve bu listenin şu an için aynen geçerli olduğunu 19 Temmuz 2011 tarihli açıklamasıyla da belirttiği kaydedilen açıklamada, ''Dolayısıyla şirketimiz, Avrupa kupalarına katılım hususunda tek yetkili kurumlar olan UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yukarıda yazılı açıklaması uyarınca hareket etmek durumundadır'' denildi.

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