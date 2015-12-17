Beşiktaş'tan bol gollü kupa maçı: 3 - 0

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda, PTT 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların golleri 45. ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 59. dakikada Kerim Frei'den geldi.
-45. dakika: Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle ilk yarının son dakikasında 1-0 öne geçti. Veli Kavlak'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içerisine girdikten sonra Cemil Adıcan'ı çalımladı ve altıpasın hemen dışından şutunu çekti, top kaleci Ercüment Kafkasyalı'nın sağından ağlarla buluştı.
-59. dakika: Beşiktaş, Kerim Frei'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan dönen topla buluşan Mustafa Pektemek, yerden pasını altıpas içerisinde bulunan Kerim Frei'a verdi. Kerim Frei'ın topukla yaptığı vuruşta top kaleci Ercüment Kafkasyalı'nın solundan ağlarla buluştu.
-67. dakika: Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle skoru 3-0 yaptı. Dusko Tosic'in havadan gönderdiği uzun pasla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Cenk Tosun'un çektiği şut kaleci Ercüment Kafkasyalı'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
İşte 11'lerle çıktı
Beşiktaş: Günay, Serdar, Milosevic, Franco, Tosic, Necip, Veli, Gökhan, Kerim, Mustafa, Cenk
Kardemir Karabükspor: Ercüment, İsmail, Kokalovic, Cemil, İzzet, Neagu, Ozan, İlhan, Recep, Köksal, Alexe