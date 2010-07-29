Beşiktaş'tan bir yıldız daha gidiyor

T24- Beşiktaş yönetimi yeni sezon öncesi Guti, Quaresma ve Hilbert'i transfer ederken, bir yandan da Siyah Beyazlı takımın kadrosunda bulunan ve yabancı oyuncu kontenjanı sebebi ile yolların ayrılması gereken futbolcuların kim olacağını karar vermeye çalışıyor. Bu konu ile ilgili olarak yaklaşık 10 gün önce yönetime sunduğu rapor ile Tello, Fink ve Holosko'nun takımdan gönderilebileceğini belirten teknik direktör Schuster'in isteği doğrultusunda ilk olarak Tello Eskişehirspor'a bedelsiz olarak verilmişti.



Guti transferi sonrası kadrosunda 12 yabancı oyuncusu olan ve iki oyuncu ile daha yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından bedelsiz olarak transfer ettiği Michael Fink'i, İtalya'nın Genoa takımına vermek için görüşmelere başladığı öğrenildi. Genoa takımından geçtiğimiz sezon başı 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Matteo Ferrari'yi transfer eden Beşiktaş'ın, İtalyan kulübüne bu transferden kalan bonservis ücreti taksidi karşılığında Fink'i vermeyi planladığı belirtildi. Alman oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı kaydedilirken, Genoa'nın bu transfer karşılığında Beşiktaş'tan almaktan vazgeçeceği miktarın daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde 2 hafta önce sözleşmesi 1 aylığına askıya alınan Fink'in lisansı çıkartılmayacak ve Alman oyuncu İtalya'ya giderek yeni kulübü ile sözleşme imzalayacak.



Beşiktaş Yönetimi Matteo Ferrai için Yunanistan ve İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirecek





Öte yandan Fink'in Beşiktaş'tan ayrılması ile birlikte Siyah Beyazlı takımdaki yabancı oyuncu sayısı 11'e düşecek. Bu durumda 1 oyuncu ile daha yolların ayrılması gerekirken, bu ismin de Ferrari olması bekleniyor. İtalyan oyuncuya özellikle Yunanistan ve İtalya'dan teklifler geldiği kaydedilirken, teknik direktör Schuster'in Ferrari'yi bu akşam oynanancak Viktoria Plazen maçının kadrosuna almaması bu ihtimali daha da güçlendirdi.