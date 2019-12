Beşiktaş'tan beklenen açıklama Guti'den geldi

T24 -

Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, Real Madrid Kulübü Spor Direktörü Jorge Valdano ile birlikte katılan Guti, Beşiktaş'a gideceğiyle ilgili ''Henüz netleşmiş birşey olmadığını'' söyleyerek, resmi açıklamayı Beşiktaş Kulübü'ne bıraktı.



İspanyol gazeteciler, birçok kez Guti'ye ''Beşiktaş'ta şans dilerken'', İspanyol futbolcu da ''Futbol oynamaya devam etmek istediğini'' kaydetti.



''Real Madrid büyük bir kulüp ama Beşiktaş'ta da senden çok beklentiler var. Hazır mısın'' şeklindeki bir soruya Guti, ''Real Madrid'te geçen 14 yılım da kolay değildi, hep kupa kazanmak için oynadım. Başka bir takımda daha zor olacağını düşünmüyorum. Ben nereye gidersem gideyim, en iyisini vermeye çalışacağım. Beşiktaş'ın teklifi çok iyi ve benim her şeyi düşünerek karar vermem gerekiyor'' cevabını verdi.



Guti, ''Bu zamana kadar Galatasaray veya Rijkaard ile görüşüp, görüşmediğiyle'' ilgili olarak da ''Hayır. Görüşmedim'' dedi.



Real Madrid'de geçmişte çalıştığı Bernard Schuster ile Beşiktaş'ta tekrardan karşılaşacak Guti, ''Bernard, bana burada çok güven verdi, bakalım şimdi ne olacak'' şeklinde konuştu.



İspanyol futbolcu ayrıca, Real Madrid'e veda ederken şöyle konuştu:



''9 yaşımdam beri bu kulüpteyim. Herkes biliyor ki, bu kulüp bana çok şey verdi. Real Madrid'de uzun yılar forma giymekten çok gururluyum. Umarım özlenen biri olurum. Çünkü bu iyi işler yaptığımın bir göstergesi olur. Ben ve çocuklarım, Real Madrid'in aboneleri ve böyle olmaya devam edeceğiz. Ben her zaman Real Madridli olacağım. Madridlilerin beni sevdiğini bilerek gidiyorum. Herkese teşekkürler.''