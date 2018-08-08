Beşiktaş'tan Bayren Münih'e Uluslararası Kedi Günü tebriği

Uluslararası Kedi Günü'nde Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'e, oynadıkları karşılaşmada sahaya giren kediye atıfta bulunarak, Candan Erçetin'in Kedi Özledi şarkısının "Ben özlemedim ki seni, kedi özledi" sözünü İngilizce şekilde tweet attı. Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta yeşil sahaya atlayan kedi, sosyal medyada gündem olmuştu.

Alman ekibi Beşiktaş'ın bu tweetini yanıtsız bırakmadı ve "Kedi bize dönmenin bir yolunu buldu" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın tweetinde İngilizce grammar hatası yapıldığını fark eden bir kullanıcı, Bayern Münih'e gönderdiği açıklama metninin sonuna 'bir daha da bizimle eşleşmeyin' ifadesini ekledi.

Ne olmuştu?

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 50'inci dakikada Beşiktaşlı Tolga Zengin topu oyuna sokmaya hazırlanırken sahaya aniden bir kedi girmiş ve çimlerde yaklaşık bir dakika kadar dolanması üzerine hakem Michael Oliver oyuna kısa bir ara vermişti.

Davetsiz misafir önce Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak istemiş ama güvenlik görevlilerini görünce sahaya dönmüştü. Maç kedinin sahadan çıkmasıyla kaldığı yerden devam etmişti. Alman rakibi karşısında 3-1 mağlup olan Beşiktaş ise Avrupa'ya 2017-2018 sezonunda veda etmişti.