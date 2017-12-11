Beşiktaş'tan Bayern'e cevap: "Bizi Timo Werner'e sorun"

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, Alman ekibinin sosyal medya paylaşımlarına cevap verdi.

G Grubu\'nda Alman ekibi Leipzig\'i iki maçta da yenerek grubu lider bitiren Beşiktaş, İstanbul\'da oynanan Leipzig maçına atıfta bulunarak, \"Bizi Timo Werner\'e sorun\" mesajı yazdı.

İstanbul\'da oynanan karşılaşmada Leipzigli futbolcu Timo Werner, Beşiktaşlı taraftarların tezahürat sırasında çıkarttığı uğultudan olumsuz etkilenerek duyma sorunu yaşamış ve 32\'nci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.