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Spor

BEŞİKTAŞ'TAN BATUHAN AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

16 Aralık 2010 22:27

-BEŞİKTAŞ'TAN BATUHAN AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Eskişehirspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz'in transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde bir süre forma giyen ve Eskişehirspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, transfer gündemimizde yer almamaktadır. Batuhan Karadeniz'in yeniden takımımıza kazandırılması gibi bir yaklaşım söz konusu değildir'' denildi.  

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