Beşiktaş'tan ayrılan Tamer Tuna, Göztepe’yle anlaştı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirdi.
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la yollarını ayırmıştı.
BeIN SPORTS’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Tamer Tuna oldu.
Tamer Tuna, iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapıyordu.