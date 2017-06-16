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Spor

Beşiktaş'tan ayrılan Tamer Tuna, Göztepe’yle anlaştı

Göztepe, Süper Lig'e yükselmesinin ardından teknik direktör Yılmaz Vural’la yollarını ayırmıştı

16 Haziran 2017 21:23

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirdi.

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la yollarını ayırmıştı.

BeIN SPORTS’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Tamer Tuna oldu.

Tamer Tuna, iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapıyordu.

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