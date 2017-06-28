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Spor

Beşiktaş'tan ayrılacak isimler belli oldu

Siyah-beyazlılar, yeni transferlere bütçe oluşturmak için kadroda şans bulamayan oyuncularla yollarını ayıracak

28 Haziran 2017 12:42

Son iki sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'ta maaş bütçesi yaratmak amacıyla Flamengo'ya transfer olan Luiz Rhodolfo'nun ardından yolların ayrılması planlanan isimler netleşti.

NTVSpor'un haberine göre, siyah-beyazlılardan ayrılacak isimler Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Ömer Şişmanoğlu, Ersan Gülüm ve Demba Ba olarak kesinleşti.

Takımdan ayrılacak isimler arasında 2011-12'de siyah-beyazlıların 'Feda' sezonunda gelen ve sonrasında sakatlıklarla boğuşan Veli Kavlak dikkat çekerken, geçen sezon takıma dahil olan Aras Özbiliz'in kiralık olarak başka bir takımda oynaması öngörülüyor. 2013-14 sezonundan beri kiralık olarak Antalyaspor, Konyaspor ve Eskişehirspor formaları giyen Ömer Şişmanoğlu ile bu sefer kesin bir ayrılık yaşanacağı iddia ediliyor.

Çin Süper Ligi'nden kiralık olarak gelen ve sakatlıkları nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in pek fazla forma şansı vermediği Ersan Gülüm ve Demba Ba'nın da kontratları yenilenmeyecek ve oyuncular Çin'e dönecek.

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