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Spor

Beşiktaş'tan amatör şubelerdeki sporcularına ev

Beşiktaş Kulübü; voleybol, basketbol ve hentbol takımlarında görev alan sporcularının kalması için 11 daire satın aldı

30 Mart 2017 12:36

Beşiktaş Kulübü; voleybol, basketbol ve hentbol takımlarında görev alan sporcularının kalması için 11 daire satın aldı.

Vodafone Arena'da düzenlenen, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ve şirketin onursal başkanı İbrahim Dumankaya'nın katıldığı basın toplantısında, projenin tanıtımı yapıldı.

Eurosport'un haberine göre, Başkan Orman, tanıtımda yaptığı açıklamada, "Çok fazla sporcumuz var. Beşiktaş, yurt dışından gelen sporculara kiralar ödeyerek yer tutuyor. Ondan yavaş yavaş uzaklaşmak istedik. Futbol harici branşlarımız için DKY'nin Kağıthane'deki projesine yatırım yaptık. 11 daire satın aldık." diye konuştu.

Farklı metrekarelere sahip daireler aldıklarını vurgulayan Orman, şunları söyledi:

"Dairelere kiralar ödüyoruz. Artık ödemek istemiyoruz. Basketbol, voleybol ve hentbol takımı oyuncuları için buraları değerlendirmek istiyoruz. Çok araştırdık, güvenilir bir şirketle bu işi yapmak istedik. İlk adımı attık. İhtiyaç olursa bir adım daha atarız. Futbolculara yönelik Ümraniye'ye yakın bir bölgede yer almak istiyoruz. Yabancı oyuncularımız var. Onların da kalabileceği kompleks olsun istiyoruz. Belki biz yaparız, belki satın alırız."

Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Orman, transferde ismi geçen Borussia Dortmundlu futbolcu Emre Mor konusunda bir görüşme yapmadıklarını ve bu yönde bir niyetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Gelecek sezon için bir veya iki transfer düşündüklerini belirten Orman, Marcelo Guedes, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup'un sözleşmelerini uzatma aşamasında olduklarını sözlerine ekledi.

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