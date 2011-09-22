-Beşiktaş'tan aidat uyarısı İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Beşiktaş, aidatı geç yatıranlarla ilgili ceza uygulanacağı uyarısı yaptı. Beşiktaş Kulübü, aidat ödemeleriyle ilgili üyelerine yönelik yaptığı açıklamayla camiasını bilgilendirdi. Beşiktaş Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, tüzüğün 8. maddesinin J bendi hatırlatılarak, aidatı geç yatıranlarla ilgili ceza uygulanacağına dikkat çekildi. Açıklamada, ''Tüzüğümüzün 8. maddesi J bendinde yer alan 'Yıllık aidat son ödeme günü olan 31 Ekim tarihine kadar 1 (bir) yılını geçirenler ödeme tarihinde geçerli olan yıllık aidatın 2 katını (yani 2010 için 100 TL, 2011 için 50 TL toplam 150 TL), 2 (iki) yılını geçirenler ödeme tarihinde geçerli olan yıllık aidatın 5 katını (yani 2009 – 2010 yılları için 250 TL, 2011 için 50 TL toplam 300 TL) ödemeleri halinde üyelikleri devam eder' hükmü gereği, sicil numaranızla kulübümüzden borç bilgilerinize ulaşarak ödeme yapmanız gerekmektedir'' denildi.