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Spor

Beşiktaş'tan, Adnan Polat'a yanıt geldi

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın "Tek rakibimiz Fenerbahçe" sözüne yanıt verdi.

03 Eylül 2010 03:00

T24- Beşiktaş, bir televizyon programında konuşan Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın "Tek rakibimiz Fenerbahçe" sözüne yanıt verdi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, “Adnan Polat kıskançlık yapıyor” dedi.


Sinan Vardar, Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın “Bu sezon şampiyonlukta rakibimiz Fenerbahçe olur” sözlerini değerlendirdi.


Açıklamayı şaşırarak okuduğunu söyleyen Sinan Vardar, “Bu sıralar Adnan Polat ile Aziz Yıldırım’ın arası iyi herhalde. Ve son dönemde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir yakınlaşma var. Adnan Polat’ın şampiyonluk için yaptığı yorum bana kıskançça geldi. Adnan Polat kıskançlık yapıyor” dedi.


Bu sezon yaptıkları transferler ve oynadıkları oyunla şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyleyen Vardar, “Adnan Polat’ın bu açıklamısı gerçekten şaşırtıcı. Bir futbol adamı olarak gözüm kapalı Beşiktaş’ı favori gösterebilirim. Sezon sonunda zaten ne olacağını hep birlikte göreceğiz. İyi bir kadromuzu ve futbolumuz var" diye konuştu.

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