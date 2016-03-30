Beşiktaş'tan stat açılışına özel taraftar forması

Beşiktaş, yeni stadı Vodafone Arena’da oynanacak ilk 3 maç için taraftarlara özel forma tasarladı.Özel tasarım ve hologramlı formalar Bursaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor maçına bilet almış taraftarlar için satışa çıkacak. Tanesinin 200 TL'den satılacağının tahmin edildiği formalardan 25 milyon 141 bin 800 TL gelir elde edilmesi planlanıyor.

Vatan'dan Erdal Cömert'in haberine göre, oynanan maçın tarihi ve maçın isminin yazacağı koleksiyona sadece Bursapor, Kayserispor ve Osmanlıspor karşılaşlmarına biletleri olan taraftarlar satın alabilecek. Adidas tarafından özel tasarlanan armalı ve hologramlı formalar herhangi bir kopyaları üretilmesin diye henüz basına tanıtılmadı

Özel tasarımlı formaların tanesinin tahmini fiyatının 200 TL olması bekleniyor. Her maç için 41.903 tane olmak üzere toplamda 125 bin 709 adet üretilmesi planlanan formaların satışından kulübün kasasına da 25 milyon 141 bin 800 TL girmesi planlanıyor.