Beşiktaş'tan 5 milyon dolarlık veda!

BJK Plaza'da dün son Yönetim Kurulu toplantısını yapan Beşiktaş yönetimi, Akaretler Yokuşu'na veda ediyor.

Akaretler Yokuşu’ndaki BJK Plaza’da bulunan kulüp merkezi, Divan Kurulu ve diğer birimleri Vodafone Arena’ya taşıyan Siyah Beyazlılar bir kaç gün içinde yeni yerine tamamen taşınmış olacak.



Tüm birimlerin Vodafone Arena Stadı’na taşınma işlemi tamamlanırken, sadece Yönetim Kurulu toplantı odası için son düzenlemeler yapılıyor ve bu düzenlemeler de birkaç gün içinde bitecek.

5 milyon dolar gelir

Beşiktaş yönetimi Bjk Plaza yapıldığında külüp binası olarak kullanılan ve sonradan Divan Kurulu’na tahsis edilen C blok ile külüp yönetimi ve idari birimlerin bulunduğu B bloktaki 2 katı bir Amerikan şirketine kiraya verdi.



Yapılan anlaşmaya göre kiralama bedelinin aylık 100 bin doları geçtiği öğrenildi.

1995 yılında hizmete giren BJK Plaza’dan yıllık 3.5 milyon dolar kazanan siyah-beyazlıların yapılan bu son kiralama anlaşması ile Akaretler Yokuşu’ndan elde edeceği gelir 5 milyon doları bulacak.