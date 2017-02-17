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Spor

Beşiktaş'tan 3 gollü galibiyet

Beşiktaş, UEFA'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı

17 Şubat 2017 04:03

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı.

Goller

Siyah beyazlılar, maçın 42.dakikasında Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.

Beer Sheva, 44.dakikada Elyaniv Barda ile karşılık vererek skora denge getirdi: 1-1

60.dakikada Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ve kendisinin 2.golünü atarak takımını tekrar öne geçirdi: 2-1

İkinci yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş'lı oyuncu Atiba Hutchinson skoru belirleyen golü attı: 3-1

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