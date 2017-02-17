Beşiktaş'tan 3 gollü galibiyet

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı.
Goller
Siyah beyazlılar, maçın 42.dakikasında Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.
Beer Sheva, 44.dakikada Elyaniv Barda ile karşılık vererek skora denge getirdi: 1-1
60.dakikada Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ve kendisinin 2.golünü atarak takımını tekrar öne geçirdi: 2-1
İkinci yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş'lı oyuncu Atiba Hutchinson skoru belirleyen golü attı: 3-1