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Spor

Beşiktaş'tan 10 Aralık 2016 paylaşımı ''Her Şey Siyah''

Futbolcular, geçen sezon yaşanan olayda vefat edenler anıldı

10 Aralık 2017 17:29

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da Süper Lig'in 14'üncü haftasında Vodafone Park'ta oynadığı Bursaspor mücadelesi sonrası meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde vefat edilenleri andı.

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Vodafone Park yakınında meydana gelen terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının birinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Başta Babel olmak üzere kulübün paylaştığı görseli sosyal medyada yayınlayan futbolcular, geçen sezon yaşanan olayda vefat edenleri andı.

Beşiktaş Stadı dışında yaşanan terör eyleminin yıldönümü nedeniyle bugün Vodafone Park Kartal Yuvası önünde lokma dağıtılacak ve dua okunacak.

Lokma dağıtımı ve duaya 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılacak.

 

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10 aralık 2016beşiktaşvodafone parkher şey siyah beyaz

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