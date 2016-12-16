Beşiktaş'taki terör saldırısında kullanılan bombalı araç trafikte yarım saat bekletilmiş

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında kullanılan bomba yüklü aracın Bursasporlu taraftarların tahliyesi sırasında kapatılan yollar nedeniyle trafikte yarım saat bekletildiği ortaya çıktı. Ayrıca bombalı otomobilin Kartal'taki noter görüntülerine de ulaşıldı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bombalı araç R.C. tarafından 6 Aralık’ta, gözaltında olan Tufan B.’ye satıldı.

Satış işlemi, Kartal 10. Noterliği’nde yapıldı. Araç, Tufan B. tarafından, araçla havaya uçan Murat kod adlı teröriste devredildi.

Görüntülerde aracın, saat 13.22’de noterin bulunduğu sokağa girdiği, park yeri bulamayınca ilerlediği görülüyor. Kartal 10. Noteri Kenan Söylemez, satışa aracılık ettiklerini haberlerden öğrendiklerini belirterek, "Kayıtlarımızı inceledik. 3 kişi gelmişlerdi. Sakindiler. Şüpheli durumları yoktu. Satıştaki önceliğimiz, kimlik bilgilerinin doğruluğudur.

Güvenlik amacıyla amca adı, teyze adı, çocuk durumu gibi sorular sorarız. Yine benzer sorular sorduk. Bizim için sıradan bir satış işlemiydi. Alım-satım yapan kişilerin kimlik numaralarını sisteme girdiğimiz anda numaralar emniyete düşüyor.İşlem yapan kişiler aranıyorsa polis hemen geliyor veya bizi arayıp bilgilendiriyor. Öyle bir durum da olmadı."

Bombalı araç trafikte 30 dakika beklemiş

İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 44 canımızı yitirdiğimiz hain saldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 10 Aralık gecesi polis, Bursasporlu taraftarlar stadı terk etmeden önce saat 22.00 sıralarında yolu trafiğe kapattı.

Bursalıların dağılması, yaklaşık yarım saat sürdü. Bu sırada Gazhane Caddesi’nden Dolmabahçe’ye iniş yönünde seyir halindeki araçlar da polis tarafından durduruldu. Araçlar beklemeye başlarken, bombalı araç da kuyruğun 7’nci sırasındaydı.

Önünde 6 araç daha bulunan bombalı otomobil, polis trafiği açtıktan sonra diğer araçlarla hareket etti. Murat kod adlı teröristin kullandığı belirtilen bombalı araç, yol kenarında bekleyen Çevik Kuvvet’in yanında canlı bomba tarafından havaya uçuruldu.

Araçtan inip parka yönelmiş

Maçka Parkı yakınında kendini patlatan teröristinse yol trafiğe kesildiğinde araçta bulunduğu, trafiğin durduğu dakikalarda inip parka yöneldiği sanılıyor. Bu teröristin de Erdal kod adını kullandığı öğrenildi. Trafiği kesen polis memurlarının ise şehit Haşim Usta ve şehit Hüseyin Dalgılıç olduğu ifade edildi.

Bu arada patlamadan önce Vatan Caddesi’nde 2 kez bombalı aracın içinde görüntülenen kadının da kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.