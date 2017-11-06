Beşiktaş'taki terör saldırısı davası başladı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39\'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 8\'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunma yapmak istemeyen sanıklara mahkeme başkanı ve şehit yakınları tepki gösterdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\' tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu 8 sanık ve avukatları katıldı. Terör saldırısında şehit olanların yakınları ile yaralananlar da duruşmaya müşteki olarak katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da duruşmayı izledi. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra iddianamenin özetinin okunmasına geçildi.

SANIKLAR SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİ

Ardında da mahkeme başkanı sanıklardan sırasıyla savunma yapmalarını istedi. Söz alan bütün tutuklu sanıklar savunma yapmak için henüz hazır olmadıklarını ve özel avukatları huzurunda savunma yapmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine mahkeme başkanı Mustafa Çakar, \"Hepinize, avukatınız var mı diye sorduk, neden cevap vermediniz. Şimdi burada hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Hepiniz anlaşarak mı geldiniz. Savunma yapmak istememeniz tesadüf mü?\" tepki gösterdi. Görüşü sorulan duruşma savcısı da, \"Sanıkların örgütsel savunma yaptıkları anlaşılmıştır. Ek süre taleplerin reddini talep ediyoruz\" dedi.

ŞEHİT YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada, patlamada şehit olan Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu\'nun annesi Kadriye Uncu, sanıklara tepki göstererek, \"Benim içim yanıyor. Avukat istiyorlarmış, kan kusasınız inşallah. Ben çok ağladım, sizin de analarınız ağlasın\" diye haykırdı.

Patlamada şehit düşen İETT şoförü Ahmet Dokuyucu\'nun eşi Esma Dokuyucu da savunma yapmak istemeyen sanıklara tepki göstererek, \"Eşim öldükten sonra çok zor günler geçirdim. Bunların savunulacak birşeyleri yok. Asılmalarını istiyorum\" diye konuştu.

İDDİANAMEDE 263 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, şehit olan 46 kişi \"maktul\", yaralanan 263 kişi \"müşteki\", Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü de “suçtan zarar gören\" sıfatıyla iddianamede yer alıyor.



SALDIRIYI “TAK\" GERÇEKLEŞTİRDİ

İddianamede 39\'u emniyet mensubu, 7\'si sivil toplam 46 kişinin şehit olduğu, 208\'i emniyet teşkilatı mensubu olmak üzere toplam 243 vatandaşın da yaralandığı olayın, terör örgütü PKK\'nın \'özel kuvvetler\' örgütü \"TAK\" tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor. \"TAK\" isminin örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla özellikle kullanıldığı belirtilen iddianamede, saldırıların, PKK/KCK terör örgütü üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.



İLK SALDIRI BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA YAPILDI

İddianamade Beşiktaş- Bursaspor futbol maçının saat 20.45 sıralarında bittiği, taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan güvenli bir şekilde dağıldıkları, ancak stadyumun arka kısmında bulunan ve \"eski Beleştepe\" diye tabir edilen noktada TOMA yanında grup halinde, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamakla görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bulunan bomba yüklü aracın patlatıldığı anlatılıyor. Patlama sonucu grup halinde bekleyen 34 emniyet mensubu ile oradan geçmekte olan araçlarının içerisindeki 7 sivil vatandaş olmak üzere toplam 41 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivil vatandaşın yaralandığı belirtiliyor.



İKİNCİ PATLAMA SIRT ÇANTALI ŞÜPHELİDEN

İddianamede, ilk patlamadan yaklaşık 40-45 saniye sonra stadyumun diğer tarafı olan Maçka Parkı girişi yakınında sırt çantalı bir şüphelinin hızlı adımlarla yolun karşısına geçtiğinin görülmesi üzerine şahsın saldırıyla alakası olduğunu değerlendiren 5 kolluk görevlisinin şahsı etkisiz hale getirmek için yanına yaklaştıkları, müdahale edilmeye çalışılması sırasında şahsın üzerindeki bombayı patlatması sonucunda 5 kolluk görevlisinin şehit olduğu, 7 vatandaşın ise yaralandığı kaydediliyor.



CESARET İLACI ALMIŞLAR

İddianamede, terör örgütünün kendi internet sitesinde saldırıyı sahiplendiği ve yine saldırıda ölen örgüt mensuplarının kod adları kullanan Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarını açıklandığına da yer veriliyor. Ayrıca kamera görüntülerinden araçta bir kadının bulunduğunun tespit edildiği, ancak üçüncü eylemci olan 25-30 yaşlarındaki kadının kimliğinin belirlenemediği ifade ediliyor. Saldırıyı düzenleyen Kadri Kılınç ile Burak Yavuz\'un eylem öncesi bölgede keşif yaptıkları ve “uyuşturucu (Cesaret uyarıcı ilaçları)\" aldıkları belirtilen iddianamede eylem talimatını kadın eylemciden aldıkları kaydediliyor.



CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, tutuklu şüpheliler Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Reşit Beyhan ve Sercan Bingöl hakkında \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu şüpheliler hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme\", \"Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme\", \"Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme\" suçlarından toplam 3 bin 856 yıl 6 aydan 4 bin 929 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılması

isteniyor. Şüphelilerden Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz\'ın ayrıca, \"Suç örgütüne üye olma\" ve \"Terör örgütü propagandası yapma\" suçlarından toplam 9 yıl 6 aydan 25\'er yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerden Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz\'ın, \"Suç örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan\'ın, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz\'ın da iki kez \"Terör örgütü propagandası yapma\" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



