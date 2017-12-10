Beşiktaş'taki Şehitler Tepesi'nde anma

Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Teknik Üniversitesi Tarih ve Kültür Kulübü üyeleri, geçtiğimiz yıl 10 Aralık\'ta Beşiktaş\'taki hain terör saldırısında şehit olanları andı. 46 şehidin anıldığı sırada grup 46 saniyeliğine Dolmabahçe Gazhane Caddesi\'ni trafiği kapattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih ve Kültür Kulübü üyeleri, 39\'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının yıldönümünde, Şehitler Tepesi\'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan kulüp üyeleri, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu; İstiklal Marşı ve Kur\'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kalabalık daha sonra Dolmabahçe Gazhane Caddesi\'ni 46 saniye araç trafiğine kapattı.

Mehmet Doğan\'ın grup adına yaptığı basın açıklamasında, \"PKK, DAEŞ, FETÖ benzeri hiç fark etmeksizin savaş ve acıyı yaymak isteyen terör örgütlerini ve terörü lanetliyoruz. Milletimizi yıldırmak isteyen terör örgütleri kalemin kılıçtan keskin olduğuna inanan biz üniversite gençlerini asla yıldıramayacak ve mücadelemiz her platformda devan edecektir\" denildi. Basın açıklamasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

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