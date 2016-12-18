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Beşiktaş'taki saldırının ardından 'başkanlık' diyen Burhan Kuzu, Kayseri'nin ardından 'dev yatırımlar' dedi

"Türkiye her türlü Dev yatırımları yapmaya ve bölgedeki çıkarlarını korumaya devam edecek"

18 Aralık 2016 04:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından "Ey milletlerarası köpekler ittifakı:Türkiye her türlü Dev yatırımları yapmaya ve bölgedeki çıkarlarını korumaya devam edecek.15 Temmuz ruhu"  mesajını paylaştı. Burhan Kuzu, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen saldırının ardından da "Türkiye'yi ömür boyu siyasi istikrara kavuşturacak ve Ülkemizin geleceğinin teminatı olan Başkanlık Sistemi Meclis'e sunuldu" tweeti atmıştı. 

 

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