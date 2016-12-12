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Beşiktaş’taki saldırıda şehit olan polis, MHP’li vekilin akrabası çıktı

"Emmi oğlumuz polis memuru Mehmet Atıcı şehit düşmüştür"

12 Aralık 2016 01:49

İstanbul Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nın yanında dün gece düzenlenen terör saldırısında şehit olan polislerden 22 yaşındaki Mehmet Atıcı’nın MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Halaçoğlu, "Emmi oğlumuz polis memuru Mehmet Atıcı şehit düşmüştür" dedi.

Dün Beşiktaş- Bursaspor maçının sona ermesinden sonra Vodafone Arena Stadyumu’nun hemen yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında 30’u polis 38 kişi şehit oldu. Şehit polislerden birinin de Adanalı Mehmet Atıcı olduğu öğrenildi.

İmamoğlu İlçesi’nde oturan ve geçen yıl Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan şehit polis memuru Mehmet Atıcı’nın şehitlik haberini dün gece öğrenen babası İsmail, annesi Esin Atıcı, İstanbul’a hareket etti. İlk görev yerinde şehit olan Mehmet Atıcı’nın cenazesi, Adana’da toprağa verilecek.

Halaçoğlu’nun yakını

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Atıcı’nın, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yakını olduğu ortaya çıktı. Halaçoğlu, "Emmi oğlumuz polis memuru Mehmet Atıcı şehit düşmüştür" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi hesabından acı haberi duyuran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, şunları yazdı:

"İstanbul’daki dünkü terör saldırısında Emmi oğlumuz polis memuru Mehmet Atıcı şehid düşmüştür. 22 yaşındaki şehidimizin cenazesi yarın pazartesi günü Adana’nın İmamoğlu ilçesinde saat 11.00’de toprağa verilecektir. Dualarınızı bekleriz. Allah bütün şehidlerimize rahmet eylesin."

Diğer yandan şehit Atıcı’nın, soyadı ile ilgili olarak bilgi veren Halaçoğlu, "Ne yazık ki acı haberler alıyoruz ülke olarak. Benim de öz amca oğlum şehit oldu. Öz amca çocuklarıyız. Bizim soyadlarımız nüfus kütüğünde Atıcı ve Halaçoğlu olarak da geçiyor. Şehidimiz benim öz amcamın oğludur" dedi.

 

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