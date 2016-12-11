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Beşiktaş'taki saldırıda Diyarbakırlı şoför Velat Demiroğlu'da hayatını kaybetti

İstanbul gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmişti

11 Aralık 2016 17:19

İstanbul Beşiktaş'ta ve Maçka'da dün gece gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan 38 kişiden birinin, Diyarbakırlı minibüs şoförü Velat Demiroğlu olduğu öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Çınır İlçesi Yaprakbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı olan ancak anne ve babası ile İstanbul’da yaşayan 24  yaşındaki Velat Demiroğlu’nun, İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nın yanındaki hatlarda minibüs şoförlüğü yaptığı ve dün gece ışıklarda durduğu sırada terör saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

10 Ekim Katliamına sessiz kalmamıştı: Hiçbir neden insan hayatından önemli değildir


Velat Demiroğlu’nun Facebook hesabındaki, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili mesajı dikkat çekti. Kapak fotoğrafını Ankara Garı yapan Demiroğlu’nun, ’Görüşü ne olursa olsun, görevi ne olursa olsun ölüm istemiyoruz. Hiçbir neden insan hayatından önemli değildir’ mesajını paylaştığı görüldü.

 

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