Beşiktaş'taki 19 Mayıs festivali iptal edildi

Beşiktaş Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı festival, İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi.

İptal kararını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Twitter sayfasından duyurdu. İstanbul Valisi Vasip Şahin de konuyla ilgili, 'Şu an bende bilgi yok' diye konuştu.

CNN Türk'ün haberine göre, bu yıl 3. yapılacak festival, bugün 19.30’da Akaretler ile Barbaros Meydanı arasındaki ‘İlk Adım’ yürüyüşü ile başlayacaktı. 4 gün sürecek festival 19 Mayıs gecesi bitecekti. 19 Mayıs saat 17.00’de halk, Bebek Parkı’nın önünde buluşacaktı. Ardından da ‘Colour Up’ koşusu Bebek’ten Kuruçeşme Arena’ya kadar sürecekti.

İstanbul Valiliği iptal etti

Festivalin iptal edildiğini Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Twitter adresinden duyurdu. Murat Hazinedar yaptığı duyuruda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımızın İstanbul Valiliği tarafından iptal edildiğini üzüntüyle duyururum... " ifadelerini kullandı ve şu açıklamayı paylaştı:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımızın İstanbul Valiliği tarafından iptal edildiğini üzüntüyle duyururum...

Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama

Değerli Beşiktaşlılar, değerli İstanbullular; Bugün büyük bir üzüntü yaşıyoruz çünkü Cumhuriyetin en görkemli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlıların hiç hak etmediği bir engellemeyle karşı karşıya kaldık... İstanbul Valiliği, 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliklerin; ülkemizin bulunduğu şartlar, provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar da dâhil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğini bildirmiştir. Ancak, İstanbul’da çeşitli kurumların düzenlediği izinli festival ve şenliklerin huzur ve esenlik içinde yapıldığını gözlemlemekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan 2017 tarihinde koşulmuştur. Etnospor Kültür Festivali 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı’nda Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. “III. Beşiktaş Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri” Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 Mayıs 2017 tarihinde Beşiktaş Demokrasi ve Özgürlük Meydanı’nda başlamıştır. Belediyemizin de desteklediği etkinliğin 17 Mayıs 2017 tarihine kadar yukarıda anılan mekânda ve Ortaköy Meydanı’nda yapılmasına izin verilmiştir. Ancak söz konusu olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri ve Beşiktaş olunca Valilik farklı bir tavır almıştır. Beşiktaş Belediye Başkanı olarak şunun altını özellikle çizmeliyim ki 19 Mayıs 1919 tarihi Beşiktaş ilçesi için büyük bir önem arz etmektedir. Milli Mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilen Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun’a hareket etmek için ilk adımı attıkları nokta Beşiktaş’tır. Bundan tam 98 yıl önce 16 Mayıs’ta gerçekleşen bu tarihi olayı Beşiktaşlılar ve İstanbullular Beşiktaş’ın yeniden doğuşu olarak görmekte ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan bayram etkinliklerini büyük bir coşkuyla sahiplenmektedir. Bu engellemeler Beşiktaş halkının ne Cumhuriyet ne de Atatürk sevgisini azaltmayacak aksine çok daha coşkulu bir şekilde sahip çıkmasına imkân sağlayacaktır... Tüm bu açıklamalarımız ışığında Beşiktaş Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Festivali etkinliklerimizin Valilik tarafından iptal edildiğini üzüntüyle duyururum... Kamuoyuna saygılarımla...

Vali Şahin: Şu an bende bilgi yok

İstanbul Valisi Şahin, katıldığı toplantı sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi. "19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Beşiktaş'ta bir etkinlik vardı iptal edildi" şeklindeki soru üzerine Şahin, "Biz bayramla ilgili il kutlama komitesinde kararlar alırız ve o kararlarımızda uygularız. Bizim kararlaştırıp da komite olarak iptal ettiğimiz bir konu yok. Ama onun dışındaki hangi konudan bahsettiğinizi bilemiyorum ancak bakarız" dedi. Gazetecilerin 'meşaleli yürüyüş' hatırlatması üzerine Şahin, "Şu an bende bilgi yok, bakarız ona" yanıtını verdi.