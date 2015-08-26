Beşiktaş'ta zincirleme kaza; 2 ölü

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde 3 otomobil, 1 panelvan ve 1 belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri Kuveytli kadın turist 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde trafik iki yönde de durma noktasına geldi.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde bir otobüsün de aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Ntv'de yer alan habere göre, plakası belirlenemeyen bir motosiklet, Beşiktaş'tan Kabataş yönüne ilerlerken Boğaz Batısı Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı Beşiktaş Kışlası önünde aniden fren yapınca, peşinden gelen 34 V 5591 plakalı otomobil de motosiklete çarpmamak için durdu.

Bu araçların arkasından gelen 34 PPV 97 plakalı, 25T Sarıyer-Beşiktaş hattında sefer yapan İBB İstanbul Otobüs AŞ'ye ait erguvan otobüsünün şoförü de otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, karşı yöne geçerek, 34 ZD 1822 plakalı panelvan ile 34 MD 964 ve 34 BG 2996 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada, panelvan sürücüsü İrfan Bilgili ile Shahad Bin Salamah adlı Kuveytli kadın turist hayatını kaybetti.

Otobüs, panelvan ve özel otomobillerde bulunan yolculardan 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'ndeki trafik bir süre tamamen durdu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.