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BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA (1) 

  Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)  Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

06 Ocak 2019 15:26

 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 
Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Saat 12.00\'da meydana gelen kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafikte uzun araç kurukları oluştu. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması bekleniyor. Yaralı bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. 

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Yaralının tedavi edilmesi

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