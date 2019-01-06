BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA (1) 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Saat 12.00\'da meydana gelen kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafikte uzun araç kurukları oluştu. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması bekleniyor. Yaralı bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Yaralının tedavi edilmesi