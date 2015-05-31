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Spor

Beşiktaş'ta Zico sürprizi

Zico, 2006-07 yılında göreve geldiği Fenerbahçe'yi ilk yılında şampiyonluğa götürmüştü

31 Mayıs 2015 10:07

Slaven Bilic'le yollarını ayırdıktan sonra ilk olarak Mircea Lucescu'ya haber gönderen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya çıktı. Her ne kadar Lucescu ile söz kesildiği söylense de Arthur Zico ismi de kulislerde konuşulmaya başlandı.

Siyah beyazlı yöneticilerin önceki gün İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico ile bir araya geldiği öğrenildi. 

Brezilyalı teknik adam 2006-07 yılında göreve geldiği Fenerbahçe'yi ilk yılında şampiyonluğa götürürken, ikinci sezonunda ise ikincilik yaşadı.

Zico'nun Fenerbahçesi şampiyonlar ligi'nde çeyrek finale kalarak sarı lacivertlilerin en önemli Avrupa kupası başarısına ulaşmıştı. 

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