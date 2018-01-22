Vida için erken Negredo soru işareti Talisca mükemmel

Bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen Talisca\'nın golleri ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş\'ta yüzler gülüyor.

Devre arası kampında yaptırdığı çalışmaların karşılığını Osmanlıspor maçında alamayan ve oyuncularına tatlı sert uyarılarda bulunan Şenol Güneş\'te Antalya\'da 1-0 geriye düştükten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonu çok olumlu bir gelişme olarak görüyor ve Kasımpaşa maçına daha rahat hazırlanmalarının önünü açtığını düşünüyor.

VİDA İÇİN ERKEN NEGREDO SORU İŞARETİ TALİSCA MÜKEMMEL

Siyah-beyazlılar açısından Antalyaspor maçı cevabı merak edilen bir kaç soruya da az da olsa açıklık getirdi. Öncelikli olarak yeni transfer Vida\'nın performansı pek yeterli bulunmadı. Ancak Vida\'nın kampta bile bir arada oynamadığı 3 futbolcu ile ilk kez yan yana oynaması ve ilk resmi maçı olması Hırvat oyuncuyu eleştirmek için henüz erken olduğu anlamını taşıyor. Hava hakimiyeti iyi olan Vida\'nın yanındaki Medel ile uyum sorunu yaşaması ilk maç için normal karşılandı.

Durumu en çok merak edilen 2. oyuncu ise Negredo\'ydu. Cenk Tosun\'un gitmesinden sonra 1. santrfor konumuna yükselen Negredo\'nun (maç içinde çok fazla varlık göstermese de) Talisca\'nın attığı gollerde alan açması ve savunmayı üstüne çekmesi dikkate değer hamleleriydi. Yine de ilk devrede olduğu gibi hala takımın oynadığı kanat oyunlarına alıştığı, Qaresma ve Babel ile tam bir koordinasyon sağladığı pek söylenemez.

Biri faul gerekçesiyle sayılmayan 3 gol atan Talisca ise dün gecenin yıldızıydı. Ligin ilk devresinde adeta yokları oynayan Brezilyalı yıldız orta sahada geriye gelerek top almak ve şut için pozisyon yaratma ısrarından vazgeçtiğinde ne yapacağını dün gösterdi. Ceza sahası içinde ne kadar etkili olduğunu geçen sezon ligde ve bu sezon da Şampiyonlar liginde gösteren Talisca, dün akşam Negredo\'nun arkasında 2. forvet gibi oynadığında fazlasıyla etkili bir golcü olduğunu bir kez daha gösterdi ve maçı çeviren oyuncu oldu.

Bunun yanı sıra Medel\'in iyi oyunu beğeni toplarken, kampın yıldızlarında olan Oğuzhan\'ın maçtaki tutukluğu da dikkat çeken diğer ayrıntılar oldu.

BU SEZON İLK KEZ GERİDEN GELEREK KAZANDI

Beşiktaş için dün gecenin dikkate değer bir diğer olayı da bu sezon ilk kez geriden gelerek maç kazanması yani maçı çevirmesi oldu.

Bu sezon Süper Lig\'de geriye düştüğü hiç bir maçı kazanamayan Siyah-Beyazlılar Antalyaspor karşısında bu şanssızlığına da son verdi. Teknik direktör Şenol Güneş\'in de üzerinde durduğu bir konu olan deplasmanda kazanamama stresini hem de geriden gelerek aşan Kara Kartallar daha önce geriye düştüğü 5 maçta da puan kaybetmişti. Ligde Fenerbahçe, Gençlerbirliği, M.Başakşehirspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor karşısında ilk golü yiyen Beşiktaş, bu maçlardan sadece M.Başakşehir ve Kayserispor karşısında beraberliği yakalayıp 1 puan alabildi. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında doğrudan 2-0 geriye düşen Şenol Güneş\'in öğrencileri sahadan 2-1 mağlup ayrılırken Demir Grup Sivasspor maçında skoru 1-0\'dan 1-1\'e getirmelerine rağmen mücadeleyi 2-1 kaybetti.