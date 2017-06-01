T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ta yol çöktü

Barbaros Bulvarı trafiğe kapatıldı

01 Haziran 2017 19:24

Beşiktaş Barbaros bulvarında metro çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi. Çukur açılan yol trafiğe kapatılırken çevrede önlem alındı. Ekiplerin çöken yol ile ilgili çalışmaları sürüyor. Olay yerine beton mikseri getirilerek çöken kısma beton dökülüyor.

Barbaros Bulvarı'ndaki yol çökmesi nedeniyle, Dolmabahçe Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istikametine ilerleyen araçların bir kısmı geri dönmek zorunda kalırken bir kısmı da yoluna Çırağan Caddesi üzerinden devam etti. Toplu ulaşım araçlarının ise Beşiktaş Meydanı'ndan geri döndükleri görüldü.

ETİKETLER

beşiktaştrafikbarbaros bulvarıyol çöktü

İlgili Video

Beşiktaş'ta yol çöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24