-Beşiktaş'ta yıldızlar sönük kaldı İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı maçı 4-2 yitiren Beşiktaş'ta yıldız oyuncular bu sezon kendilerinden bekleneni veremedi. Beşiktaşlı camianın sezon başından beri büyük umutlar bağladığı İspanyol oyuncu Guti'nin yanı sıra Portekizli Manuel Fernandes de kadroya giremeyerek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bu oyuncular gibi yine taraftarların büyük beklenti içinde olduğu Portekizli yıldız Quaresma ise oynamasına rağmen henüz istenen performansı sergileme başarısı gösteremedi. Transfer oldukları günden itibaren gündem yaratan yıldız oyuncular, son dönemde ise kötü performanslarıyla büyük eleştirilere maruz kaldılar. Siyah-beyazlı takımda belki de en büyük hayal kırıklığını İspanyol futbolcu Guti yaşattı. 2010-11 sezonunda transfer edilen ve ilk yarıda başarılı futboluyla beğeni toplayan İspanyol oyuncu, son dönemde ise büyük düşüş içine girdi. Geçen sezonun ilk yarısından itibaren düşüşe geçen siyah-beyazlı oyuncu, 2011-2012 sezonunda ise şu ana dek arzuladığı şansı bulamadı. İspanyol futbolcu, bu sezon takımının yaptığı 16 resmi maçın sadece 3'ünde görev alırken, diğer 13 maçta ise teknik direktör Carlos Carvalhal tarafından sakatlığı veya formsuzluğu nedeniyle tercih edilmedi. Spor Toto Süper Lig'de sadece Beşiktaş'ın 2-0 kaybettiği Kayserispor maçında forma giyen Guti, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sadece play-off turundaki 2 Alania maçında görev aldı. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon sadece Alania ile İstanbul'da oynanan maçta penaltıdan attığı golle bu sevinci yaşama fırsatı buldu.