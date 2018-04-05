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Spor

Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun lifi koptu

Göztepe maçında forma giyemeyecek

05 Nisan 2018 15:56

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Göztepe maçı öncesinde Vagner Love şoku yaşadı. Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun lifi koptuğu açıklandı. 

Başkan Fikret Orman, Lenovo ile yapılan sponsorluk anlaşması toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, burada transferler ve takımdaki oyuncular hakkında açıklama yaptı. 

Beşiktaş'ın Başkanı, Vagner Love'ın Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını dile getirdi. Orman, "Vagner Love'ın lifi koptu, bu hafta oynayamayacak" sözleriyle 33 yaşındaki forvetin sakatlandığını ifade etti.

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