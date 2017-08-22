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Spor

Beşiktaş'ta yeni transferler 11'e giriyor

Siyah-beyazlılar, Demba Ba'nın transferi için satış yapmayı bekliyor

22 Ağustos 2017 16:33

Beşiktaş taraftarlarının heyecanla forma giymelerini bekledikleri yeni transferlerden Gary Medel, Alvaro Negredo ve Jeremain Lens, Bursaspor karşısında forma şansı bulacak.

Süper Lig'in 2'nci haftasında istatistiksel olarak rakibi Kasımpaşa'ya büyük bir üstünlük kurmasına rağmen skor olarak 2-2'lik eşitliği kıramayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gitme planlarında... beIN Sports'un haberine göre deneyimli teknik adam, takımının cumartesi günü bu sezon ilk kez taraftarı karşısında oynayacağı maça yeni transferlerden Medel, Negredo ve Lens'i ilk 11'de sahaya sürecek.

Ayrıca Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta son gün midesinde oluşan rahatsızlık sebebiyle forma giyemeyen Atiba Hutchinson iyileşti ve sahada olmaya hazır durumda.

Siyah-beyazlı ekipte takıma gelmeyi çok istediği bilinen Demba Ba transferi de gündemde yer alırken, yabancı statüsündeki oyuncuların sayısının fazlalığı transfere engel durumda. Senegalli golcüyü bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedefleyen Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Pedro FrancoDenys BoykoAlexander Miloseviç ve Aras Özbiliz'le yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş'ın, bu oyuncuların satışı halinde Senegalli golcüyü bonservisiyle alacağı tahmin ediliyor.

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