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Spor

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2011 23:46

-BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenör Roland Koch yönetiminde basına kapalı yapılan akşam antrenmanında, futbolcuların pas ve hücum organizasyonları çalışmasının ardından, şut idmanı yaptığı bildirildi. Siyah-beyazlıların, yarı sahada ve tam sahada yapılan taktik antrenmanla çalışmayı tamamladığı belirtildi.  Tedavisi devam eden Mustafa Pektemek ve Ersan Gülüm'ün yanı sıra salonda çalışan Rüştü Reçber'in de idmanda yer almadığı kaydedildi.  Beşiktaş, yarın sabah basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 

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