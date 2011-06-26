T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A)

26 Haziran 2011 14:00

-BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, 2011-2012 sezonu hazırlıkları için  yarın toplanacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek olan siyah-beyazlı takım, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Salı günü yapacak. Çalışmalarını 4 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek olan Beşiktaş, daha sonra Avusturya'nın Leogang bölgesine giderek, kampa girecek. 15 Temmuz'a kadar burada kalacak olan siyah-beyazlı takım, kamp döneminde iki hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, 12 Temmuz Salı günü SV Austria Salzburg ve 14 Temmuz Perşembe günü FC Pinzgau Saalfelden ile karşı karşıya gelecek. Saatleri daha sonra belirlenecek her iki müsabaka da Leogang Steinbergstadion'da oynanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24