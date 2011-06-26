-BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, 2011-2012 sezonu hazırlıkları için yarın toplanacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek olan siyah-beyazlı takım, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Salı günü yapacak. Çalışmalarını 4 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek olan Beşiktaş, daha sonra Avusturya'nın Leogang bölgesine giderek, kampa girecek. 15 Temmuz'a kadar burada kalacak olan siyah-beyazlı takım, kamp döneminde iki hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, 12 Temmuz Salı günü SV Austria Salzburg ve 14 Temmuz Perşembe günü FC Pinzgau Saalfelden ile karşı karşıya gelecek. Saatleri daha sonra belirlenecek her iki müsabaka da Leogang Steinbergstadion'da oynanacak.