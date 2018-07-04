T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtılacak

Formalar tanıtımdan önce internete sızdı

04 Temmuz 2018 15:05

Yeni sezonun başlamasını iple çeken Beşiktaş taraftarının en büyük merak konularından biri yeni sezon forması oldu. Beşiktaş'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı, 2018-2019 sezonu için 3 özel forma, siyah beyazlı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu formaları belli oldu. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da Beşiktaş yeni sezon formaları nasıl olacağı konusunda bilgiler sızmaya başladı. Beşiktaş 2019 yılı yeni formalarının beyaz ağırlıklı, siyah ağırlıklı ve kırmızı forma olacağı ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş’ın yeni sezon formalarını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine video ile tanıtması bekleniyor.

Beşiktaş 2018-2019 sezonu formaları ne zaman çıkacak?

Beşiktaş'ta formalar Perşembe günü 189 liradan satışa çıkacak. Kırmızı, siyah polo yakalı düz beyaz, siyah ve fümeden oluşan çubuklu formalar bulunuyor.

İşte internete sızan yeni sezon formaları

ETİKETLER

Beşiktaşyeni sezon formasıtanıtımlansman20182019
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24