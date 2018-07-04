Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtılacak

Yeni sezonun başlamasını iple çeken Beşiktaş taraftarının en büyük merak konularından biri yeni sezon forması oldu. Beşiktaş'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı, 2018-2019 sezonu için 3 özel forma, siyah beyazlı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu formaları belli oldu. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da Beşiktaş yeni sezon formaları nasıl olacağı konusunda bilgiler sızmaya başladı. Beşiktaş 2019 yılı yeni formalarının beyaz ağırlıklı, siyah ağırlıklı ve kırmızı forma olacağı ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş’ın yeni sezon formalarını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine video ile tanıtması bekleniyor.

Beşiktaş 2018-2019 sezonu formaları ne zaman çıkacak?

Beşiktaş'ta formalar Perşembe günü 189 liradan satışa çıkacak. Kırmızı, siyah polo yakalı düz beyaz, siyah ve fümeden oluşan çubuklu formalar bulunuyor.

İşte internete sızan yeni sezon formaları